Ким Кардашьян решила лишить Канье Уэста родительских прав

Ким устала от бесконечных диких выходок бывшего мужа. Ким Кардашьян LEGION-MEDIAКим Кардашьян долгое время не предпринимала ничего против экс-супруга и отца ее четверых детей — Канье Уэста, несмотря на его непредсказуемое и безрассудное поведение.
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