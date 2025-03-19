Ким Кардашьян решила лишить Канье Уэста родительских прав

Ким устала от бесконечных диких выходок бывшего мужа. Ким Кардашьян LEGION-MEDIAКим Кардашьян долгое время не предпринимала ничего против экс-супруга и отца ее четверых детей — Канье Уэста, несмотря на его непредсказуемое и безрассудное поведение.