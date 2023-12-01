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Царьград

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В США назвали исполнителей диверсии в железнодорожном тоннеле в Бурятии

В США назвали исполнителей диверсии в железнодорожном тоннеле в Бурятии

CNN утверждает, что взрыв организовала Служба безопасности Украины (СБУ)29 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали произошёл взрыв, в результате чего загорелся вагон одного грузового поезда.

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Россиянин
Пора давить хохлов окончательно. И смертную казнь пора востановить.
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