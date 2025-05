Статины для людей с ВИЧ: новые рекомендации по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний

В феврале 2024 года Департамент здравоохранения и социальных служб США (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) совместно с Американским колледжем кардиологии (American College of Cardiology, ACC), Американской кардиологической ассоциацией (American Heart Association, AHA) и Ассоциацией медицины ВИЧ (HIV Medicine Association, HIVMA) представил новые рекомендации по применению статинов у людей с ВИЧ (ЛЖВ).