«Хочу увидеть его реванш с Махачевым». Бернс — о Царукяне

Гилберт Бернс высказался о победе Армана Царукяна над Бенеилом Дариушем. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс эмоционально отреагировал на победу Армана Царукяна над Бенеилом Дариушем.
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