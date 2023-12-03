«Хочу увидеть его реванш с Махачевым». Бернс — о Царукяне

Гилберт Бернс высказался о победе Армана Царукяна над Бенеилом Дариушем. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс эмоционально отреагировал на победу Армана Царукяна над Бенеилом Дариушем.