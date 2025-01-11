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Поговорим о дезертирах ВСУ? Вся правда в цифрах

В сентябре-октябре 2024 года начала наблюдаться тенденция к росту числа дезертиров из состава ВСУ. Сегодня вышла очередная статистика (уже за декабрь и за 2024 год в целом).

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