Профессор Василенко оценил вероятность роста цен на жизненно важные лекарства

Профессор института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Иван Василенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался о перспективах изменения стоимости жизненно важных лекарственных препаратов.
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