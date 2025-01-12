Политика как он...
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Политика как она есть

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В США жалуются: Западная пропаганда не действует на русских

В США жалуются: Западная пропаганда не действует на русских

«Кремлевская пропаганда» сильнее действует на западных людей, чем западная – на россиян. Об этом Джеймс Гилмор, посол США в ОБСЕ во время первого президентского срока Дональда Трампа, заявил в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Ошибаешься. Посмотри историю. Во времена древнего Египта или древнего Китая славяне ещё гонялись за дикими зверями в непроходимых лесах.
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2 час.
Людмила Лиханова
Вы плохо знаете историю. Сейчас найдено очень много доказательств о скифах-славяна и не только.
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1 час.
Chilipeper
Про раскопки в Воронежской области почитайте. Ваш Египет - щенок лобастый по сравнению с возрастом Городищ на нашей территории
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1 час.

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