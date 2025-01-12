В США жалуются: Западная пропаганда не действует на русских

Nikolay Stepanov Ошибаешься. Посмотри историю. Во времена древнего Египта или древнего Китая славяне ещё гонялись за дикими зверями в непроходимых лесах.

Людмила Лиханова Вы плохо знаете историю. Сейчас найдено очень много доказательств о скифах-славяна и не только.