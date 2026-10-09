Зрители назвали любимые роли актера Евстигнеева к 100-летию с его дня рождения

К 100-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева, которое отмечается 9 октября, телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» предложил зрителям выбрать любимые роли актера.
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