Рекордные 250 спутников за один запуск: SpinLaunch бросила вызов SpaceX с гигантской центрифугой вместо ракет

Американская компания SpinLaunch анонсировала разработку спутниковой группировки Meridian Space, которая, по заявлениям разработчиков, обеспечит широкополосный интернет с ёмкостью, «значительно превышающей текущие рыночные предложения».
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