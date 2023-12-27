Совфед предложил следить за ценами на автомобили такси

Если в России введут требования к их локализации, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует контролировать ценообразование «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков», считают в Совете Федерации.
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