Управление МВД России по Амурской области возглавил генерал-майор полиции Айдар Абраров. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин, а представить нового руководителя личному составу по видеосвязи поручили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.