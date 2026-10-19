Управление МВД России по Амурской области возглавил генерал-майор полиции Айдар Абраров. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин, а представить нового руководителя личному составу по видеосвязи поручили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
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