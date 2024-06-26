Именные стипендии и жилье. Как предприятия Барнаула завлекают на работу студентов

Бизнесу удобнее вырастить сотрудника под себя, чем ждать готового специалиста с опытом работы Количество вакансий для молодежи в первом квартале 2024 года выросло на 19% по сравнению с тем же периодом 2023-го.
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