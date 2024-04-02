Уровень паводка в Дзержинске не достигнет критических значений

С 1 апреля на территории городского округа Дзержинск вводится запрет выхода на лед всех водоемов. По прогнозам ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в этом году подъем уровня воды в реках и водоемах городского округа Дзержинск будет выше многолетних среднегодовых значений на 1 – 1,5 м.
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