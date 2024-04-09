Школьница из Архангельска победила в престижном образовательном проекте

Ученица частной школы «Академия» Аленка Комарова достойно представила свой регион в Москве.Одиннадцатиклассница заняла первое место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение» и получила медаль за успехи в научно-исследовательских, проектных и творческих работах обучающихся «Будущее российской науки».