Ржавые, но работают: Дайвер нашел на глубине моря чрезвычайно  дорогие часы

Для поиска ценной вещи парень по имени Джорджио разработал специальную систему маркировки Дайвер-любитель по имени Джорджио нашел на Майорке (Испания) часы стоимостью 65 тысяч евро и отказался от вознаграждения.
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