Еще одна победа #Бузулук в рамках 40-х сельских спортивных игр 🔥 Новоаннинский 8:1 Суровикино Голы забили: Андрей Ежов(2), Александр Бирюков(2), Алексей Фролов(3), Илья Исингалиев (Пен.
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Еще одна победа #Бузулук в рамках 40-х сельских спортивных игр 🔥 Новоаннинский 8:1 Суровикино Голы забили: Андрей Ежов(2), Александр Бирюков(2), Алексей Фролов(3), Илья Исингалиев (Пен.