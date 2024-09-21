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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Еще одна победа #Бузулук в рамках 40-х сельских спортивных игр

Еще одна победа #Бузулук в рамках 40-х сельских спортивных игр 🔥 Новоаннинский 8:1 Суровикино Голы забили: Андрей Ежов(2), Александр Бирюков(2), Алексей Фролов(3), Илья Исингалиев (Пен.

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