Австрийский полковник признал залеты дронов в ЕС «российскими контрмерами»

Если Россия решит атаковать НАТО, то может добиться эффекта неожиданности. Об этом в эфире новостного видеоканала Zeit im Bild заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».