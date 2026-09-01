Российские медики спасли раненого бойца ВСУ в Запорожской области

Российские военные медики оказали помощь раненому военнослужащему Вооруженных сил Украины, который попал в плен в прифронтовой зоне Запорожской области.
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