«Запись к врачу» и фальшивые доставки. Технологии обмана не стоят на месте

Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян. Они создают фальшивые профили в социальных сетях или звонят гражданам, представляясь сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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