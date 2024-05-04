Иностранные туристы во Вьетнаме жалуются на жару

Иностранные туристы, которые приехали во Вьетнам, и в частности, в Хошимин, на майские праздники, отметили, что в городе “слишком жарко”, поэтому, как заявили отдыхающие, они буквально “плавились” на солнце.
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