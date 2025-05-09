Ну и какой же праздник Победы без полевой каши и фронтовых "сто грамм" Новоаннинцы выстроились в большую очередь, чтобы попробовать легендарное фронтовое блюдо .
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Ну и какой же праздник Победы без полевой каши и фронтовых "сто грамм" Новоаннинцы выстроились в большую очередь, чтобы попробовать легендарное фронтовое блюдо .