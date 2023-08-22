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Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»

Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании победила соперниц из Англии (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

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Комментарии
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Meerflieger
Пипец они там ипанулись...
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