Израильская порномодель стала добровольцем в израильской армии

ИМ

Ильдус Мамлеев

Для её очаровательной задницы это будет заманчивое приключение, в любом случае даже если возьмут в плен. Но очень много шансов, что просто пристрелят, не взирая на её внешность и смащливую мордашку. Это реальная война, только и всего.