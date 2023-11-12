Израильская порномодель стала добровольцем в израильской армии Елена ГалицкаяИзвестная израильская порномодель Наталья Фадеева вызвала шок и обсуждения, присоединившись к израильской армии ЦАХАЛ в период напряженности между Израилем и ХАМАС.
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