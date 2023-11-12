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FTimes

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Израильская порномодель стала добровольцем в израильской армии

Израильская порномодель стала добровольцем в израильской армии

Израильская порномодель стала добровольцем в израильской армии Елена ГалицкаяИзвестная израильская порномодель Наталья Фадеева вызвала шок и обсуждения, присоединившись к израильской армии ЦАХАЛ в период напряженности между Израилем и ХАМАС.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Для её очаровательной задницы это будет заманчивое приключение, в любом случае даже если возьмут в плен. Но очень много шансов, что просто пристрелят, не взирая на её внешность и смащливую мордашку. Это реальная война, только и всего.
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