Экс-депутат Верховной рады Журавко погиб при ракетном ударе по гостинице в Херсоне

ВСУ вновь атаковали Херсон. На этот раз ракетный удар пришелся по зданию гостиницы. Погибли два человека, одним из которых является бывший депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко, передает корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.
ВСУ вновь атаковали Херсон. На этот раз ракетный удар пришелся по зданию гостиницы. Погибли два человека, одним из которых является бывший депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко, передает корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.
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