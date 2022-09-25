Экс-депутат Верховной рады Журавко погиб при ракетном ударе по гостинице в Херсоне

ВСУ вновь атаковали Херсон. На этот раз ракетный удар пришелся по зданию гостиницы. Погибли два человека, одним из которых является бывший депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко, передает корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.