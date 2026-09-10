Дорама: Тринадцатый этаж Хи-су

Хи-су переезжает в новую высотку в Сеуле, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но лифт в её доме иногда останавливается на тринадцатом этаже — том самом, которого нет в проекте здания.
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