США готовы ввести санкции против России ради мира. Где логика?

Штаты введут санкции против энергетического сектора России, если потребуется. Ограничительные меры в отношении России могут предоставить США дополнительные возможности для воздействия в процессе переговоров.
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