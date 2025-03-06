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США готовы ввести санкции против России ради мира. Где логика?

США готовы ввести санкции против России ради мира. Где логика?

Штаты введут санкции против энергетического сектора России, если потребуется. Ограничительные меры в отношении России могут предоставить США дополнительные возможности для воздействия в процессе переговоров.

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