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"Утопил 7 русских, вместо них привез 10 таджиков": Как в России власть замещает коренное население мигрантами

"Утопил 7 русских, вместо них привез 10 таджиков": Как в России власть замещает коренное население мигрантами

Интересная жизнь с Vera Star Фото: kingisepp.bezformata.com Ожидаемо, что после ДТП произошедшем на днях в Санкт-Петербурге, в котором незаменимый специалист из Таджикистана 44-летний Рахматшох Курбонов утопил в реке Мойка автобус с находившимися внутри пассажирами, в России с новой силой вспыхнули едва стихшие требования об ужесточении миграционного законодательства.

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Комментарии
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Александр
Тебя и лечить бесполезно.Мозг отсутствует.
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3 час.
Александр
Враньё не нравится.Чем постоянно занят &quot;Царь-град&quot;.
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3 час.
Юрий Белов
ОДНОЗНАЧНО И БЕЗ ВАРИАНТОВ - ГНАТЬ ВСЕХ НАХ ИЗ СТРАНЫ ! И ЕЩЁ НЕ ГРАЖДАН И УЖЕ ГРАЖДАН ! ПЕРВЫЕ - СОБИРАЮТСЯ КУПИТЬ ПАСПОРТ , ВТОРЫЕ - УЖЕ КУПИЛИ ! АЛЬТЕРНАТИВЫ - ПРОСТО НЕТ ! ВСЕ , КТО НАПУСТИЛ И ПРОДОЛЖАЕТ ЗАПУСКАТЬ СЮДА ОТКРОВЕННЫХ ВРАГОВ РОССИИ , САМИ И ЕСТЬ - ВРАГИ ГОСУДАРСТВА !
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46 мин.

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