"Утопил 7 русских, вместо них привез 10 таджиков": Как в России власть замещает коренное население мигрантами

Юрий Белов

ОДНОЗНАЧНО И БЕЗ ВАРИАНТОВ - ГНАТЬ ВСЕХ НАХ ИЗ СТРАНЫ ! И ЕЩЁ НЕ ГРАЖДАН И УЖЕ ГРАЖДАН ! ПЕРВЫЕ - СОБИРАЮТСЯ КУПИТЬ ПАСПОРТ , ВТОРЫЕ - УЖЕ КУПИЛИ ! АЛЬТЕРНАТИВЫ - ПРОСТО НЕТ ! ВСЕ , КТО НАПУСТИЛ И ПРОДОЛЖАЕТ ЗАПУСКАТЬ СЮДА ОТКРОВЕННЫХ ВРАГОВ РОССИИ , САМИ И ЕСТЬ - ВРАГИ ГОСУДАРСТВА !