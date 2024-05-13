Интересная жизнь с Vera Star Фото: kingisepp.bezformata.com Ожидаемо, что после ДТП произошедшем на днях в Санкт-Петербурге, в котором незаменимый специалист из Таджикистана 44-летний Рахматшох Курбонов утопил в реке Мойка автобус с находившимися внутри пассажирами, в России с новой силой вспыхнули едва стихшие требования об ужесточении миграционного законодательства.
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