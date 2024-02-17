Медведев предупредил Маска, что госцензура США не прекратит на него охотиться

Американскому предпринимателю Илону Маску грозит преследование со стороны властей США. Машину государственной цензуры в стране в отношении миллиардера только запустили, предупредил в соцсети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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