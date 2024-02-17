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Медведев предупредил Маска, что госцензура США не прекратит на него охотиться

Медведев предупредил Маска, что госцензура США не прекратит на него охотиться

Американскому предпринимателю Илону Маску грозит преследование со стороны властей США. Машину государственной цензуры в стране в отношении миллиардера только запустили, предупредил в соцсети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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