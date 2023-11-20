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Губернатор Воробьев поручил продолжить модернизацию медучреждений Подмосковья

Губернатор Воробьев поручил продолжить модернизацию медучреждений Подмосковья

Модернизация учреждений здравоохранения Московской области позволит привлечь профессионалов. Для достижения высоких результатов важно вести эту работу совместно с жителями и властями на местах, заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Воробьев.

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