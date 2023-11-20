Губернатор Воробьев поручил продолжить модернизацию медучреждений Подмосковья

Модернизация учреждений здравоохранения Московской области позволит привлечь профессионалов. Для достижения высоких результатов важно вести эту работу совместно с жителями и властями на местах, заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Воробьев.
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