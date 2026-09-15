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SPLETNIK

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Патриарх Кирилл заявил, что мужьям нужно обещать улучшение жилищных условий жёнам, которые хотят сделать аборт

Патриарх Кирилл заявил, что мужьям нужно обещать улучшение жилищных условий жёнам, которые хотят сделать аборт

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил: мужьям необходимо обещать жёнам улучшить финансовую и жилищную ситуацию в семье, чтобы отговорить их от абортов.

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