Ghost of Tsushima возглавила рейтинг самых продаваемых игр в Steam, обогнав Hades 2 и Helldiver...

Ghost of Tsushima возглавила рейтинг самых продаваемых игр в Steam, обогнав Hades 2 и Helldivers 2ПК-версия Ghost of Tsushima хорошо стартовала с момента своего выпуска, и быстро поднялась на пиковую позицию в чарте самых продаваемых товаров Steam; это ставит ее впереди других популярных платных игр, таких как Hades 2 и… источник.