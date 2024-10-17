Бастрыкин заинтересовался разваливающимся мостом в Петрозаводске

Председатель Следственного комитета поручил заняться мостом через Лососинку в карельской столице Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о непринятии мер к ремонту аварийного моста в Петрозаводске.
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