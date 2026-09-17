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ИА Регнум

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Ле Пен признала, что Франция не в состоянии финансировать Украину

Ле Пен признала, что Франция не в состоянии финансировать Украину

Франция в текущей финансовой ситуации не в состоянии продолжать финансирование Украины. Об этом 16 сентября заявила кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала LCI.

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