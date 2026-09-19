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Донецкая группа новостей

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Центральные улицы затоплены, движение местами парализовано, автомобили буквально пробираются по воде. Пешеходные тротуары на некоторых участках тоже о...

Центральные улицы затоплены, движение местами парализовано, автомобили буквально пробираются по воде. Пешеходные тротуары на некоторых участках тоже о...

⚡️Батуми ушёл под воду после мощного ливня, — СМИ. Центральные улицы затоплены, движение местами парализовано, автомобили буквально пробираются по воде.

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