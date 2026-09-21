В Госдуму проходят 4 партии, преодолев барьер в 5%

Выборы в Государственную думу завершились 20 сентября при явке 56, 66%. Результаты обработки 90,43% протоколов показывают сохранение в парламенте основных политических сил.
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Не верю. после пенсионной реформы, миграционной политики, раздачи квартир "новым гражданам, коррупционных скандалов побега министра заграницу ( Госуслуги и другую цифровую муйню Никифоров внедрял), набрать столько голосов? 🤔