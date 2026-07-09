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За рулем

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Новая Volga — первый тест: у нее есть кое-что общее с легендарным ГАЗ-24!

Новая Volga — первый тест: у нее есть кое-что общее с легендарным ГАЗ-24!

Фраза «я приехал на черной Волге» полвека назад могла означать одно из двух: либо я «красный директор» и Волга положена мне по статусу, причем с водителем, либо я академик или киноактер первой величины – а потому имею и средства, и возможность купить себе в личное пользование Волгу.

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Maxim
В 1991 году на 1000 человек в РСФСР приходилось 60 легковых машин. На каждую тысячу россиян приходится 318 легковых машин, зарегистрированных в нашей стране на 1 января 2022 года. Разве - дороги - раздались вширь в пять раз? Где поездить на Волге...
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