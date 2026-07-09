Новая Volga — первый тест: у нее есть кое-что общее с легендарным ГАЗ-24!

Фраза «я приехал на черной Волге» полвека назад могла означать одно из двух: либо я «красный директор» и Волга положена мне по статусу, причем с водителем, либо я академик или киноактер первой величины – а потому имею и средства, и возможность купить себе в личное пользование Волгу.