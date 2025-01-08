Боевой расчет 152-миллиметровых буксируемых орудий 2А36 «Гиацинт-Б» гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожил замаскированное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии