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Царьград

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Дисквалификация на два года: что ждёт украинца Данилу Воеводкина после допинг-скандала

Дисквалификация на два года: что ждёт украинца Данилу Воеводкина после допинг-скандала

Боец провалил пробы на допинг. Теперь его карьера вызывает сомнения.Независимый орган по борьбе с допингом в боевых видах спорта (CSAD) принял решение дисквалифицировать украинского бойца Данило Воеводкина на два года.

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