Актер Садальский рассказал о чувствах Владимира Высоцкого к Ларисе Лужиной

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский выразил свои поздравления народной артистке РСФСР, актрисе Ларисе Лужиной, которая отметила свое 85-летие 4 марта Садальский высказал свое мнение о романтических связях Лужиной и Владимира Высоцкого, которые вместе снимались в фильме «Вертикаль» режиссера Станислава Говорухина в течение пяти месяцев в горах.