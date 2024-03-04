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Актер Садальский рассказал о чувствах Владимира Высоцкого к Ларисе Лужиной

Актер Садальский рассказал о чувствах Владимира Высоцкого к Ларисе Лужиной

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский выразил свои поздравления народной артистке РСФСР, актрисе Ларисе Лужиной, которая отметила свое 85-летие 4 марта Садальский высказал свое мнение о романтических связях Лужиной и Владимира Высоцкого, которые вместе снимались в фильме «Вертикаль» режиссера Станислава Говорухина в течение пяти месяцев в горах.

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