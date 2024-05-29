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Новый штамм COVID-19 "Флирт" не выявлен в мае в Москве

Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «Флирт» в мае среди жителей столицы не обнаружено. В марте и апреле он был минимальным - всего 9 случаев, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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