Новые скриншоты Stellar Blade показывают атмосферные локации из игры Авторитетно...

Новые скриншоты Stellar Blade показывают атмосферные локации из игрыАвторитетное издание Game Informer выпустило свежий выпуск своего игрового журнала, где засветилось несколько интересных деталей и новых скриншотов одной из самых интригующих корейских экшенов.
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