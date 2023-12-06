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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Почему идеологию нельзя придумать

Почему идеологию нельзя придумать

Выступая на Всемирном Русском народном соборе, патриарх Кирилл высказался против создания государственной идеологии: «В ответ на вопрошание ряда общественных сил, желающих непременно иметь некую национальную идею, могу лишь снова повторить: она у нас и так уже есть.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
И большая разница?
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13 час.
Николай Яныгин
Ранее была Ленинская, может не все там на отлично. Теперь нет никакой и в этом отличие того и нынешнего общества. Ныне превосходство каждого над всеми, превосходство материального, превосходство над законом и еще тысячи негативов современности. Так лучше уж пусть будет старая идеология, чем никакой.
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11 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Нужен всем понятный Социализм с его идеологией!
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3 час.

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