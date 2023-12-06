Почему идеологию нельзя придумать

Николай Яныгин

Ранее была Ленинская, может не все там на отлично. Теперь нет никакой и в этом отличие того и нынешнего общества. Ныне превосходство каждого над всеми, превосходство материального, превосходство над законом и еще тысячи негативов современности. Так лучше уж пусть будет старая идеология, чем никакой.