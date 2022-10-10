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В учебном центре Министерства обороны Российской Федерации в Волгоградской области ведется подготовка мобилизованных граждан

В учебном центре Министерства обороны Российской Федерации в Волгоградской области ведется подготовка мобилизованных граждан

На практических занятиях проводится вождение боевой техники по пересеченной местности, где экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия – косогоры, спуски, подъемы, колейные мосты и противотанковые рвы.

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