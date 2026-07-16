Почему правительство Украины ушло в отставку именно сейчас и как это связано с прекращением финансовых потоков из США? Каким образом уничтожение портовой инфраструктуры в Одессе и Измаиле лишает Киев статуса морской державы? Как многолетнее присутствие иностранных войск под видом учений превратило страну в военную базу без суверенитета? И в чём заключается главная проблема украинской правозащиты, … Читать далее: https://govorit.