В Твери водитель сбил пешехода и скрылся

Сегодня рано утром, 23 августа, в Твери на улице Маршала Захарова автомобиль сбил пешехода. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле начал движение и сбил 23-летнего пешехода, находящегося на обочине, после чего скрылся.