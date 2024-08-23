В Твери водитель сбил пешехода и скрылся

Сегодня рано утром, 23 августа, в Твери на улице Маршала Захарова автомобиль сбил пешехода. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле начал движение и сбил 23-летнего пешехода, находящегося на обочине, после чего скрылся.
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