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Царьград

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Премьер Британии Кир Стармер прибыл в Киев с новым пакетом помощи Украине

Премьер Британии Кир Стармер прибыл в Киев с новым пакетом помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые посетил Украину, чтобы объявить о новом пакете помощи и подписать соглашение о "столетнем партнерстве".

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