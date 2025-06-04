Сбер: в 2025 году жители СЗФО взяли более 2 млрд рублей в кредит на образование

За первые четыре месяца этого года студенты в вузах и ссузах Северо-Западного федерального округа получили в Сбере на 50% больше денег, чем в прошлом году, на образование по льготной государственной программе: сумма дошла до 2,1 млрд рублей.
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