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Сбер: в 2025 году жители СЗФО взяли более 2 млрд рублей в кредит на образование

Сбер: в 2025 году жители СЗФО взяли более 2 млрд рублей в кредит на образование

За первые четыре месяца этого года студенты в вузах и ссузах Северо-Западного федерального округа получили в Сбере на 50% больше денег, чем в прошлом году, на образование по льготной государственной программе: сумма дошла до 2,1 млрд рублей.

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