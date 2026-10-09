Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 9 октября

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) проведёт заседание, посвящённое украинскому конфликту, в пятницу, 9 октября, начиная с 15:00 по восточному времени США (22:00 мск).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разработчики пере...
- Разведывательный ...
- Асафов: европейск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым