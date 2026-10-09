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Регионы России

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Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 9 октября

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 9 октября

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) проведёт заседание, посвящённое украинскому конфликту, в пятницу, 9 октября, начиная с 15:00 по восточному времени США (22:00 мск).

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