Фатальное столкновение австралийского бронеавтомобиля Bushmaster с российским FPV-дроном на оптоволокне, Курская область.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Фатальное столкновение австралийского бронеавтомобиля Bushmaster с российским FPV-дроном на оптоволокне, Курская область.
Свежие комментарии