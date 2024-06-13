Армия России нанесла мощнейший удар по Киеву, выведя из строя целый ряд военных складов, где предположительно хранились ракеты ПВО.
Удар по Киеву встретили тихим: "Неужели началось?"
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Удар по Киеву встретили тихим: "Неужели началось?" НЕТ, ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
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9 час.
Misha Glusch
хахол должен бежать на запад, освободить эту несчастную землю от своего никчемного присутствия, калибр ему в дорогу...
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8 час.
Кошмар
Мда... хотели представиться, а получилось преставиться...😀
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2 час.
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